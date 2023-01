Dialoghi di Pistoia 2023

La XIV edizione dei Dialoghi di Pistoia, festival di antropologia del contemporaneo, è in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio. Il tema di quest’anno è: Umani e non umani. Noi siamo natura. Tema sul quale sono chiamati a confrontarsi studiosi e intellettuali di diversa estrazione e discipline.

“Animali e piante possono essere soggetto di diritti? Come pensano l’ambiente e la relazione con i non-umani società diverse dalla nostra? Qual è la responsabilità dell’essere umano verso gli altri abitanti del pianeta? E quali sono le battaglie del prossimo futuro che dovremo combattere? Quali azioni dobbiamo intraprendere per lasciare a chi verrà dopo di noi un pianeta vivibile?” Sono le domande che pone Giulia Cogoli, ideatrice e direttrice del festival.

Come nelle passate edizioni, è previsto un ciclo di incontri per le scuole. Due le lezioni in programma, al teatro Bolognini di Pistoia e in diretta streaming:

mercoledì 1° febbraio, l’antropologo Adriano Favole introdurrà e analizzerà il tema del 2023;

venerdì 24 marzo, lezione dell'antropologo Andrea Staid, autore del volume Essere natura. Uno sguardo antropologico per cambiare il nostro rapporto con l'ambiente (UTET).