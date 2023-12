“Rubino”, mostra fotografica di Laura Cantarella a Monastero Bormida

“RUBINO (1871-1954)”, mostra fotografica di Laura Cantarella da venerdì 15 dicembre nel Castello di Monastero Bormida. Un omaggio allo scultore torinese in vista della prossima apertura della Gipsoteca “Edoardo Rubino”.

Dice Laura Cantarella: “Le sue opere hanno una caratteristica plastica particolare, sono flussi in movimento congelati. In questo senso, le statue sono già delle istantanee, sono molto fotografiche” dice la fotografa “rese particolarmente famigliari da un’espressività che le rende anti monumentali. Motivo per cui, si è scelto di sostituire il basamento su cui poggiano le statue con una cornice per racchiudere i soggetti ritratti nella loro quotidianità”.