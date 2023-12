Natale al Museo, a Casalnuovo il Presepe dei Sarti

Nell’ambito della seconda edizione del NATALE AL MUSEO, al piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi di Casalnuovo è stato presentato l’unico presepe in Italia interamente dedicato all’arte sartoriale: Il presepe dei Sarti. Statuette da 35 cm che riproducono sarte e sarti Casalnuovesi, in terracotta e vestiti cuciti a mano, realizzati secondo il tradizionale stile ‘700 napoletano. Un presepe per la sartoria, progettato da Francesco Picciullo, che sarà esposto fino al prossimo 23 dicembre 2023 tra i “Ferri del Mestiere” – forbici, aghi, ditali, ferri da stiro, macchine da cucire – attrezzi da sempre peculiari di Casalnuovo di Napoli, Città dei Sarti.

