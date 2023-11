Shipping, ad Amburgo Federagenti si candida a mediatore tra Germania e Italia

In occasione della Settimana dello Shipping, organizzata come ogni anno dall’associazione degli shipbroker di Amburgo e Brema, ad Amburgo in questi giorni si è parlato dei mondi dello shipping di Germania e Italia. Due mondi lontani tra loro? A giudicare dal dibattito sembrerebbe proprio di no. E a sentire gli addetti ai lavori non sarebbe un caso che l’Italia sia stata invitata, prima nazione mondiale, per la seconda volta quale Paese partner.

Federagenti ha partecipato alle due giornate clou di giovedì e venerdì. Giovedì mattina si è tenuta la presentazione ufficiale in Municipio di Amburgo alla comunità portuale tedesca alla presenza della senatrice del Bundestag Melanie Leonhard, ministro dell’economia e dell’innovazione della municipalità di Amburgo, che ha dato conto della vicinanza all’Italia e ha ricordato gli obiettivi che il governo tedesco sta portando avanti sull’economia del mare. Il presidente Santi ha ricordato come le due nazioni siano protagoniste rispettivamente nei due mari europei, quello cosiddetto esterno, il Mare del Nord e Baltico, e quello interno, il Mar Mediterraneo, con molti fattori economici in comune, sia di forza che di debolezza. Sono seguiti poi incontri tra le due associazioni nazionali, alla presenza del segretario generale Jonathan Williams e del futuro presidente di Fonasba Fulvio Carlini, la federazione mondiale della categoria.