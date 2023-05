Sogin, lo spettacolo nella centrale di Caorso per la sicurezza sul lavoro

Si è tenuta ieri, 3 maggio, nella centrale nucleare di Caorso, una rappresentazione teatrale sulla salute e sicurezza sul lavoro dal titolo: “Il Bianco Silenzio. Per un lavoro sicuro”. Un’iniziativa sostenuta dalla Sogin in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che si celebra il 28 aprile, per promuovere e diffondere la cultura della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Lo spettacolo del Manicomics Teatro narra appunto le storie di tre lavoratori vittime di incidenti sul lavoro. All’iniziativa sono intervenute anche le rappresentanze sindacali territoriali e le diverse figure professionali di Sogin e della controllata Nucleco. Un momento di riflessione comune.

Sogin tiene a precisare che “le misure adottate nell’ambito della tutela della salute e dell’ambiente durante le attività quotidiane, in particolare, nel mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari, nel decommissioning e nella gestione dei rifiuti convenzionali e radioattivi sono allineate agli standard internazionali, all’interno del Sistema di Gestione Integrato – che comprende la Sicurezza sul Lavoro – certificato secondo gli standard UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001”.