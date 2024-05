Sogin, Open Gate agli impianti nucleari in dismissione

Questa del 2024 è la quarta edizione di Open Gate, durante la quale la Sogin, la società di Stato che si occupa della dismissione delle centrali nucleari, aprirà al pubblico gli impianti. L’11 e il 12 maggio si potrà quindi andare a Trino (VC), Caorso (PC), Latina e Garigliano (CE) e per la prima volta all’Itrec di Rotondella (MT). Sono state registrate oltre 5.000 adesioni.

Due i percorsi di visita: “zona controllata” e “area industriale”, per le centrali di Trino, Caorso, Garigliano e per l’impianto Itrec di Rotondella, mentre per Latina è programmato un solo percorso, “area industriale”.

“Nei tour i tecnici Sogin faranno ripercorrere i luoghi che rappresentano un pezzo di storia industriale del nostro Paese e racconteranno il lavoro che svolgono ogni giorno, nel rispetto dei criteri di massima sicurezza, per terminare lo smantellamento degli impianti nucleari e gestire i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel Deposito Nazionale”.