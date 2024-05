Stazione metro del Centro Direzionale, completate le opere

Ph. by Ufficio Stampa Comune di Napoli

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza, hanno visitato la stazione Centro Direzionale della Linea 1 della metropolitana. Sono infatti completate le opere strutturali e gli impianti, mancano solo le ultime finiture e la sistemazione dell’impianto di illuminazione esterno e delle aree a verde. In autunno le prove funzionali con l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, per fine anno l’attivazione del prolungamento della linea 1 alle stazioni Centro Direzionale e Tribunale. Le “corse avranno una cadenza di 5-6 minuti”.

La stazione CDN ha una valenza fondamentale, secondo la valutazione del Comune, per il potenziamento del sistema di mobilità urbana. Collegherà infatti la zona commerciale e di servizi del Centro Direzionale e sarà punto di interscambio sia con i mezzi di superficie che con l’adiacente Circumvesuviana. “Un sistema integrato di parcheggi – circa 2000 quelli gestiti da ANM – e l’accesso alla tangenziale nelle immediate vicinanze – ne faranno il fulcro del sistema dei trasporti, alle spalle della stazione centrale delle ferrovie, alla quale verrà direttamente collegata proprio tramite la linea 1 della metro”.

Stazione luminosa, spazi ampi, buon collegamento con i mezzi pubblici e la sovrastante piazza del Centro Direzionale. L’accesso alla banchina è garantito da scale mobili e fisse e da ascensori. Riqualificazione esterna per dare una mano al rilancio del Centro Direzionale con un nuovo impianto di illuminazione.

Si, ma quanto è costata? “43 milioni di euro, di cui 20 per le opere civili, 9 per gli impianti, 7 per le finiture e altrettanti per la sistemazione delle aree esterne. Le risorse impiegate sono ripartite tra finanziamenti del Comune di Napoli, Fondi Sviluppo e Coesione 2007-2013, fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e mutuo con Cassa Depositi e Prestiti”.