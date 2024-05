Attenzione alle alghe blu-verdi, i cianobatteri

TheBlueChemistryLab, coordinato da Valeria Costantino del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli, sta svolgendo un’attività di monitoraggio della biodiversità dei cianobatteri. Un progetto sostenuto dal National Biodiversity Future Center (NBFC).

I cianobatteri, noti anche come alghe blu-verdi, sono organismi unicellulari fotosintetici che si trovano negli oceani, nei laghi d’acqua dolce, nei fiumi e anche in ambienti terrestri. Sono bioindicatori dello stato di salute dell’ambiente. In condizioni di eccesso di nutrienti, infatti, “proliferano fino a formare fioriture (bloom) caratterizzate dalla comparsa di strati spessi sulla superficie dell’acqua”. E possono essere anche dannosi per la salute umana, per gli animali e per l’ambiente. “Le fioriture possono causare danni ecologici come la diminuzione dell’ossigeno nei corpi idrici, che può portare al danneggiamento della vita acquatica”.

È quindi necessario monitorare le fioriture per ridurne l’impatto. “Le fioriture cianobatteriche appaiono solitamente come spessi tappeti, chiazze o strisce sulla superficie dell’acqua. Possono formare schiuma a pelo d’acqua, soprattutto in condizioni di vento. Il colore delle fioriture può variare dal verde, al blu-verde o addirittura al marrone-rossastro, a seconda delle specie di cianobatteri presenti. Alcune fioriture possono produrre odori sgradevoli”.

Teresa De Rosa, dottoranda all’Università di Napoli Federico II e responsabile della campagna di monitoraggio dei cianobatteri, invita “tutti i cittadini a comunicare eventuali bloom inviando un’email a [email protected] o [email protected]”.