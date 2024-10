“Temi emergenti nel PNRR”, a cura di Flavio Cioffi e Alessandro Bianchi

“Temi emergenti nel PNRR” è il titolo del volume, pubblicato da GT Editrice e Eidos Edizioni, che riassume gli esiti dell’omonimo convegno tenuto il 5 aprile scorso nello splendido Salone delle Feste del Museo di Capodimonte a Napoli con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Il volume raccoglie sia le relazioni degli illustri intervenuti, sia quanto è stato detto e dibattuto nella pomeridiana tavola rotonda composta da altrettanto autorevoli presenze.

La veste grafica del libro è elegante e le immagini riportate nella “Fotogallery” di grande qualità, oltre a quella straordinariamente bella di copertina.

I temi non erano affatto facili da affrontare – Rigenerazione urbana, Ambiente, Mobilità, Cultura – vale a dire alcuni degli assi portanti del PNRR-Piano Nazionale di Recupero e Resilienza che, dopo l’iniziale “Presentazione” del Direttore di Gente e Territorio Flavio Cioffi – ideatore dell’iniziativa – vengono sinteticamente richiamati nella “Introduzione ai temi” di Alessandro Bianchi.

Seguono poi le relazioni che, per scelta dei curatori, non sono la semplice trascrizione di quanto detto negli interventi, bensì una loro accurata rielaborazione da parte degli stessi relatori:

“La rigenerazione urbana: questioni aperte”, di Alessandro Bianchi; “Le politiche ed i programmi per le città nel PNRR”, di Francesco Alessandria; “Finanziare la transizione delle PMI” di Giuseppe Pignatelli; “Infrastrutture e servizi per la mobilità nel PNRR”, di Maurizio Manfellotto e Pietro Spirito; “Mobilità in un sistema complesso”, di Edoardo Cosenza; “Gli investimenti nelle infrastrutture culturali”, di Angelantonio Orlando; “Il patrimonio culturale immateriale”, di Alfonso Andria.

Segue il capitolo dedicato alla tavola rotonda “Quali aspettative dal PNRR”, anche in questo caso non una semplice trascrizione di quanto detto nel corso della discussione, ma una accurata rielaborazione da parte degli illustri partecipanti: Massimo Facchini, Adriano Giannola, Amedeo Lepore, Carlo Marino, Luigi Nicolais.

Come ultima osservazione va detto che il libro è il primo numero della Collana “I Percorsi di Gente e Territorio” che l’omonimo giornale online – che pubblica dal 2017 – ha avviato segnalando già l’uscita di un secondo numero in esito al Convegno “Napoli: come affrontare un sistema complesso. Dai trasporti alla rigenerazione urbana” che si è tenuto il 24 settembre scorso nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, con la presenza di altri autorevoli studiosi e a cui ha partecipato con le conclusioni il Sindaco Manfredi.