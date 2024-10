LE CITAZIONI: Sambi, Mabele

Joëlle Sambi è un’autrice, performer e attivista belga-congolese nata nel 1979. Questo testo, tradotto dal francese da Francesca Spinelli, è tratto dalla raccolta “Et vos corps seront caillasses”. In lingua lingala, la parola mabele indica la terra, il suolo, il territorio e la sabbia.

Eppure ci abbiamo creduto, con passione, con pazienza

Mabele

Eravamo convinti, ottimisti, certi,

Mabele

Certi che il vuoto non avrebbe avuto l’ultima parola

Certi nella profonda assurdità della guerra

Certi che la gioia avrebbe trovato il suo rifugio. Sempre

Mabele, invano

Non è morire che mi disturba, è crepare

come un cane nella somma indifferenza del mondo

Perfino i cani muoiono in pace.

Non è andar via che mi spaventa, è non sentire mai

sulla pelle il soffio leggero del vento

che gira di fronte all’impossibile.

Mabele

Mabele, eppure ci abbiamo creduto.

Mabele.