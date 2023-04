Terzo mandato, “Il Monarca” De Luca al capolinea?

L’appuntamento è per venerdì 14 aprile, alle 16.00, al Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Si parlerà con gli autori de “Il Monarca”, e altri ospiti, dell’eventuale terzo mandato da Presidente della Campania per Vincenzo De Luca.

“Il Monarca De Luca una questione meridionale” (edizioni Paper First) è, fuor di metafora, un libro contro De Luca. Contro la “Campania dei cacicchi e dei capibastone”, contro un sistema di “elargizioni e ricatti in cambio di consenso” per “mantenere il potere proprio e della famiglia”. Questo, in estrema sintesi, il pensiero degli autori. Che vedono quindi la possibilità di una nuova candidatura (sarebbe la quarta di seguito, la prima persa e le successive due vinte e sempre contro Stefano Caldoro, quando si dice il ricambio della classe dirigente) come il fumo negli occhi.

Con Bonaccini eventuale segretario del PD si dava per scontato il terzo mandato a De Luca. Oggi, con la Schlein, la musica sembra diversa. Ma non è detto. Certo, la neosegretaria del PD – sempre a detta degli autori – starebbe cercando di “minare la candidatura al terzo mandato per Vincenzo De Luca. Tuttavia, il cammino è troppo irto di trappole e va seguito passo passo, anche da chi guarda al Pd con una certa diffidenza… un cambiamento profondo non può non passare da un collettivo esame di coscienza”.

L’incontro/confronto di venerdì vuole dunque essere un contributo in questa direzione: “Autonomia differenziata, Terzo mandato, Schlein. Il Monarca al capolinea?” Per tacere dei “danni ad una regione quanto a sanità, economia, occupazione, aumento della povertà”.

Plauso quindi, sia pure con cautela, alla novità Schlein. Ma “la speranza maggiore: ricreare in Campania una nuova area progressista libera dalle zavorre dei capibastone, a cominciare dal Pd ma non solo con il Pd”. E allora ci domandiamo: modello Sindaco di Napoli? Manfredi candidato governatore della Campania?

Ne parleranno: Massimiliano Amato, Alessandra Clemente, Pino Cantillo, Daniela De Crescenzo, Enzo D’Errico, Vincenzo Iurillo, Luciana Libero, Salvatore Micillo, Aurelio Musi, Marco Plutino, Ottavio Ragone, Sandro Ruotolo, Isaia Sales, Pietro Spirito, Massimo Villone.