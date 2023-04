The Arch a Napoli per la salvaguardia del mare

The Arch è una iniziativa Europea per promuovere soluzioni green innovative per la transizione ecologica. A tal fine porta avanti 100 soluzioni innovative selezionate attraverso una call europea in quattro momenti internazionali, da marzo a giugno 2023. Tra i 18 paesi partecipanti, Francia e l’Italia sono quelli che hanno proposto il maggior numero di soluzioni in cinque settori di riferimento per la sostenibilità: Città e Abitabilità, Mobilità, Energia, Industria 4.0, Alimentazione e Salute.

Il trimarano Idec Sport ha il compito, in dieci tappe dalla Danimarca alla Grecia, di raccogliere simbolicamente le 100 soluzioni sviluppate. Unica tappa italiana: Napoli, coordinata dalla fondazione Idis-Città della Scienza in colaborazione con la Marina Militare, l’institut français Napoli, l’università degli studi di Napoli Parthenope e la Stazione Zoologica Anton Dohrn. Il 3, 4 e 5 maggio Idec Sport, partito da Nantes lo scorso 18 marzo con Francis Joyon alla guida, farà quindi sosta a Napoli dove terrà vari appuntamenti.

Il primo il 3 maggio all’institut français Napoli: A gonfie vele per la salvaguardia del mare. Con Francis Joyon dialogheranno Francis Vallat (Vicepresidente di The Arch), Roberta Sivo (Servizio Tutela del Mare, Assessorato all’Ambiente), Marcella De Martino (CNR-IRISS, progetto FIRM), Daniele Iudicone (Station Anton Dohrn di Napoli), Stefano Sorvino (ARPA Campania) e Rosalba Giugni (Associazione onlus MAREVIVO).

https://www.the-arch.eu/