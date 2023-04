Associazione Sergio De Simone, per i bambini di oggi

L’Associazione Sergio De Simone “è intitolata al bimbo ebreo napoletano deportato ad Auschwitz a 6 anni, usato come cavia con altri 19 bambini… oggi, di fronte a nuove guerre che come sempre si accaniscono con effetti drammatici sui civili e sui più deboli tra essi, come i bambini, la storia di Sergio torna drammaticamente attuale”.

L’Associazione si è quindi “costituita per promuovere, tramite borse di studio a studenti dalle medie all’università, la conoscenza della persecuzione nazista e la consapevolezza di quanto ogni guerra si accanisca contro i bambini”.

Se vuoi contribuire: www.buonacausa.org/cause/sergiodesimone