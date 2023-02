Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Il termine cinematografo deriva dal greco: kinema/movimento, grafho/scrivere. Il cinema, ebbene si, è la settima arte, dopo architettura, musica, pittura, scultura, poesia e danza. Arti associate alle muse. Quindi il discorso si fa molto serio.

Da qualche tempo al cineforum, che prima era una opzione con tanto di tessera personale, con giorno fisso di programmazione, ora in alcune sale ora è possibile accedere anche senza aver sottoscritto alcun abbonamento e si entra pagando un biglietto ridotto. Resiste anche il mercoledì come giorno nel quale il biglietto dei cinema costa di meno e, solo un anno fa, una sorta di festa del cinema ha inaugurato l’iniziativa di alcuni giorni di un mese con ingresso nelle sale a soli due euro!

Creare accessi facilitati, sconti, riduzioni, accumulare punti per avere un biglietto gratuito, tentativi svariati, molteplici, per invitare a non abbandonare il cinema. Ma non il cinema come film, il cinema come sale cinematografiche.

Per favore tornate al cinema.

Motivi? Alcuni…

1) Uscire di casa: dopo la esperienza del lockdown, sappiamo tutti, ma proprio tutti, che vedere i film sulle piattaforme varie, nelle nostre zone comfort, non è come vederli al cinema.

2) Immergersi nella sala buia, con audio e video degni di cinema, migliora la visione di qualsiasi film.

3) Onorare il principio della condivisione sul grande schermo, rientrare a casa con le emozioni e le immagini del film visto, cercare la colonna sonora piuttosto che il film intero, raccontare alle persone care perché devono andare a vedere quel film.

Il rischio che i cinema, dopo gli accessi facilitati, inaugurino i giorni di chiusura settimanale o che le piccole sale comincino a chiudere, va scongiurato.

Per favore tornate al cinema.