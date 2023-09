Tour del Giallo Città di Napoli e Writing Tour

Si sono tenuti sabato e domenica scorsi, con Francesco Mastriani, i primi due appuntamenti del Tour del Giallo Città di Napoli per ricostruire la storia del poliziesco a Napoli, inseriti nel programma di “Vedi Napoli d’estate e poi torni. Emozioni oltre stagione”. Cinque tappe (di sabato e domenica mattina fino al primo ottobre), cinque protagonisti, per una storia lunga oltre un secolo e mezzo.

Collegato ai 5 itinerari è il Writing Tour del Giallo Città di Napoli, Concorso Letterario ideato e diretto dalla giornalista Anita Curci, che si ispira alle origini del Grand Tour. Allacciare l’avventura dei Tour del Giallo all’esperienza del taccuino di viaggio. Per partecipare basta presenziare a uno o a più Tour del Giallo e “immaginare storie, annotare appunti, elaborare un diario di viaggio (realistico o visionario, purché in tema), e inviarlo alla redazione di Gialli.it ([email protected]) entro la mezzanotte del 10 dicembre 2023. Gli elaborati dovranno essere inediti, mai pubblicati sia in cartaceo che in digitale, e redatti in forma di diario e in lingua italiana in max 15 pagine – 2000 battute per pagina – spazi inclusi, font Times New Roman, corpo 12. I taccuini più intriganti e originali saranno pubblicati da Gialli.it in un volume acquistabile su Amazon Libri e pubblicizzato attraverso presentazioni, recensioni e comunicati stampa”.