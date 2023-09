Le stelle viste da Cascina Crocetta a Castelletto Uzzone

Castelletto Uzzone. Cascina Crocetta. Ultima attività dell’edizione 2023 di Banca del fare. Il 7 settembre si concluderà il workshop LookUp e, in occasione dell’inaugurazione della postazione di osservazione delle stelle realizzata dai partecipanti, il Comune e Fondazione Matrice invitano a una serata in Cascina. Presentazione del percorso di valorizzazione del territorio “Castelletto Uzzone paese delle stelle”, rinfresco e lo spettacolo “Concert Jouet”.

Una volta conclusi i lavori per rendere funzionale la chiesa di S. Luigi come contenitore, dal 2024 ci si concentrerà su nuovi contenuti culturali per arricchire l’esperienza di visita della Chiesa: dalla narrazione del circuito di affreschi gotici fino alla realizzazione di un planetario. La chiesa continuerà ad avere anche funzioni religiose.

La performance teatrale “Concert Jouet” unisce musica e comicità. Gli strumenti musicali, realizzati da oggetti d’uso quotidiano, restituiscono le melodie con le quali le artiste catturano gli spettatori nella dimensione onirica e nostalgica dell’infanzia.

“Possiamo affermare che si è trattato di un’estate ricca di soddisfazioni visti gli esiti dei corsi formativi di Banca del Fare che arricchiscono la Cascina Crocetta di un nuovo spazio per la realizzazione di eventi culturali, la rimessa in funzione di magazzino ora pronto a ospitare uno spazio degustazione e una piattaforma per l’osservazione delle stelle” afferma Otto Bugnano direttore Generale di Fondazione”.