Venezia a Napoli con Cèline Sciamma

La regista francese Cèline Sciamma aprirà la XIII edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, dal 23 al 29 ottobre al Cinema Astra di Napoli, unica rassegna indipendente in collaborazione diretta con La Biennale.

Sciamma presenterà ‘This how a child becomes a poet’ (Francia/Italia, 2021, 16′), corto dedicato alla poetessa Patrizia Cavalli che ha avuto una premiere mondiale a Venezia come evento speciale delle Giornate degli autori. La proiezione sarà accompagnata dall’esibizione musicale della cantautrice jazz Chiara Civello e dal video dal suo ultimo singolo “Sempre così”.

La regista e sceneggiatrice francese parteciperà ad altri due appuntamenti della kermesse che, di fatto, le dedica una mini-retrospettiva. Mercoledì 25 ottobre sarà protagonista della speciale lezione insieme agli allievi di Accademia di Belle Arti. Nella stessa giornata, presso l’Istituto Francese, presenterà un’altra sua opera: ‘Tomboy’ (Francia, 2011, 84’), che affronta l’esperienza di una bambina che realizza la propria identità sessuale decidendo di fingersi un maschio. Insieme alla regista, la Console di Francia Lise Moutoumalaya.

Il programma completo di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, che coinvolgerà numerose sale e luoghi di cultura in Campania, sarà presentato martedì 17 ottobre in una conferenza stampa presso A’Mbasciata.

www.veneziaanapoli.it