Incendi a Torre le Nocelle e Fisciano

9 ottobre. Intorno alle 20, tecnici Arpac e Vigili del Fuoco, chiamati dai Carabinieri, intervengono sul luogo dell’incendio in corso nell’area Pip in località Campoceraso del comune di Torre le Nocelle (AV). L’evento ha interessato un deposito, in area completamente scoperta, di materiali edili costituiti da pannelli sandwich in lamiera e poliuretano e pannelli in lana di roccia. L’Arpac ha avviato le opportune operazioni di monitoraggio ambientale. La combustione pare aver interessato solo parte del materiale presente. Domenica 8 ottobre un altro incendio, anch’esso contenuto in tempi rapidi, aveva interessato oltre al materiale depositato sul terreno anche rifiuti di varia tipologia lambendo un capannone. L’Arpac ha collocato stamattina un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria, in grado di misurare le concentrazioni orarie di biossido di zolfo, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ozono, polveri sottili PM10 e PM2.5, benzene, toluene, xilene e inoltre un campionatore per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.

10 ottobre. Stanotte intorno alle 24, allertati dai Vigili del fuoco, tecnici del dipartimento Arpac di Salerno sono intervenuti nell’area industriale di Fisciano presso i capannoni della Meca srl, azienda di produzione di imballaggi metallici per l’industria agroalimentare. Nel corso della serata di ieri, infatti, nel sito era divampato un incendio che ha coinvolto l’area di deposito dei prodotti finiti. Mediante strumentazione posizionata nei pressi del luogo dell’incendio, sono state avviate le attività di monitoraggio per la valutazione di eventuali effetti sulla qualità dell’aria attraverso la determinazione di polveri sottili, metalli, diossine e furani e IPA – idrocarburi policiclici aromatici. Gli esiti degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.