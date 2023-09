Vivere in Assisi: La povertà di Francesco

Nell’ambito della manifestazione “Vivere in Assisi” si terrà sabato 23 settembre, a Gangi, il convegno “800 anni di storia francescana e non sentirli: la povertà di Francesco d’Assisi per una nuova visione dell’economia contemporanea”. Manifestazione è promossa dal Centro Studi Francescani e Medievali, dai Frati Minori di Sicilia e da BCsicilia.

“La Giornata di Studi che precede la manifestazione medievale si propone di stimolare un confronto fattivo e proficuo tra le varie voci al fine di evidenziare come sia necessario ripensare a un’economia che ponga le sue basi sull’equità, la fraternità e il rispetto della Terra, come sottolineato nel messaggio del Papa ad Assisi del settembre 2022: Una nuova economia, ispirata a Francesco d’Assisi, oggi può e deve essere un’economia amica della terra, un’economia di pace. Si tratta di trasformare un’economia che uccide in un’economia della vita, in tutte le sue dimensioni”.