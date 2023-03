World Water Day: Sand and Stones di KamAak

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua. Per l’occasione KamAak ha realizzato il lavoro audio-video “Sand and Stones”, “con l’intento di sensibilizzare, attraverso il linguaggio dell’arte, sul tema della crisi climatica mondiale”. La scenografia utilizzata è il letto di un fiume in secca, dove a predominare è il colore bianco delle pietre in uno scenario quasi apocalittico e suggestivo.

I KamAak sono Stella Manfredi (Violin/Fx/Synt), e Luigi Castiello (Producer/Bass/Synth/Electronic). KamAak è un progetto di Musica Inedita strumentale, volto alla creazione di musica da film e più in generale alla sonorizzazione di Immagini.

Anna Castiello (Regia/Montaggio), Danilo Chiaverini (Direttore della fotografia), Pixel Studio (Riprese), Musiche (KamAak), Maria Volpicelli (Trucco), Brigia Manfredi (Costumi), Federica Manfredi (Grafica), Hungry Promotion (Comunicazione).

Il video: https://www.youtube.com/watch?v=jKlcXt7EbRU