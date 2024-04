Yes I know…my way con gli studenti di Benevento

11 aprile, Benevento. Accademia di Santa Sofia. Concerto omaggio a Pino Daniele “Yes I know…my way”, dedicato agli istituti di istruzione superiore di secondo grado di Benevento e provincia. Oltre 700 giovani con i loro insegnanti al cinema teatro San Marco. Ultima tappa di un percorso laboratoriale iniziato a ottobre 2023 nelle scuole superiori del territorio: “Pino Daniele – Tra note, emozioni e passioni”. Un lavoro che ha coinvolto centinaia di studentesse e studenti tra incontri propedeutici, lezioni-concerto, sessioni di preselezione, audizioni finali.

Per la parte musicale l’Ensemble Umberto Aucone and Friends, con il maestro e arrangiatore Umberto Aucone al sax, Sally Cangiano chitarra e voce, Enzo Del Basso alle percussioni, Pino Mazzarano alla chitarra, Pasquale Riccio alla batteria, e Michele Visconte al basso elettrico. Mentre i testi originali e la narrazione erano affidati alla curatrice del progetto, Monica Carbini.

Cantanti soliste: Carfora Irene – IS Fermi, Montesarchio; Pinto Carlotta – Liceo Statale Guacci, Benevento.

Per la parte narrativa: Bisarco Anuarite – Liceo Statale Guacci, Benevento; Pucillo Simone – Ipsar Le Streghe, Benevento.

Il Coro: Buonomo Alessia, Napolitano Fabiola e Vigliotti Sofia – IS De’ Liguori, Sant’Agata De’ Goti; Candileno Marco – IS Telesi@, Telese; Cantone Stella Maris, Liberato Giuseppe e Piscopo Giulia – Liceo Statale Guacci, Benevento; Civitillo Giovanna Grazia – IS Carafa Giustiniani, Cerreto Sannita; De Lucia Marlina – Liceo Classico Giannone, Benevento; De Luise Ginevra, De Giacomo Azzurra, Paternostro Ilaria, e Vessecchia Benedetta – IS Don Diana, Morcone; Del Prete Matteo – IS Palmieri Rampone Polo, Benevento; Nappi Federica – IS Galilei-Vetrone, Benevento; Rosato Alessia e Tridente Maria Chiara – IS Virgilio, Benevento; Rosella Laura – IS Alberti, Benevento; Roseti Sofia – IS Medi, San Marco Dei Cavoti.