25 aprile in bici, la Liberazione con FIAB Napoli Cicloverdi

Fiab Napoli Cicloverdi quest’anno festeggiano con una passeggiata in bicicletta la Liberazione del nostro Paese. “I partigiani l’hanno usata in città nella loro lotta contro nazisti e fascisti, l’hanno usata come mezzo di trasporto ovunque…”, dice la presidente Teresa Dandolo.

Un viaggio sui luoghi della Memoria legati alla Liberazione dal nazifascismo: al mausoleo Schilizzi a Posillipo, ai monumenti dello Scugnizzo e di Salvo D’Acquisto, al ponte della Sanità intitolato a Maddalena Cerasuolo.

La mattina del 25 aprile appuntamento in piazza Vittoria, all’altezza della Colonna spezzata, alle ore 9.00. Questo il percorso: Ciclabile del Lungomare – Via Posillipo – Piazza del Plebiscito- Via Verdi – Piazza Carità – Piazza del Gesù – Via Costantinopoli – Via S. Teresa Degli Scalzi.