Abstract per la conferenza scientifica dell’AISRe

Scade domani, 12 marzo, il termine per inviare abstract per la XLIV Conferenza scientifica annuale dell’AISRe – Associazione Italiana di Scienze Regionali, Europa e Mediterraneo tra transizioni e conflitti. Opportunità e rischi per regioni e territori, Napoli 6 – 8 settembre, dove si terrà la Sessione Organizzata: Transizione ecologica ovvero aumento della resilienza e delle energie rinnovabili, digitalizzazione e pianificazione territoriale integrata proposta dall’INBAR – Istituto Nazionale di BioArchitettura.

“Il momento storico che si sta attraversando legato soprattutto alla crisi energetica richiede di richiamare ed evidenziare le ragioni che sono alla base dell’Agenda ONU 2030, del successivo New Green Deal, dei Piani di Recupero e Resilienza delle diverse nazioni europee. Lo si fa mostrando le grandi opportunità, esempi di buone pratiche, progetti che si caratterizzano per l’incremento della resilienza dei luoghi, a più scale, l’utilizzo delle energie rinnovabili, la diffusione delle tecnologie che rendono possibile la telematica con il loro “uso colto” volto a creare un assetto territoriale più equo, integrato per creare comunità sostenibili, socialmente e ambientalmente: Bioarchitettura, Comunità Energetiche, Comunità Verdi, reti di solidarietà e reti immateriali”.

Per invio link: Proponi un contributo – A.I.S.Re – Associazione Italiana di Scienze Regionali (aisre.it)