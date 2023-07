Accademia Augusteo a Napoli

Nasce l’Accademia Augusteo, per preparare allievi dagli 8 ai 25 anni – suddivisi in tre fasce d’età – in recitazione, danza e canto, e nelle discipline delle arti dello spettacolo in genere.

I corsi si svolgeranno a Napoli, presso il teatro Augusteo e il Politeama, da ottobre 2023 a giugno 2024.

Collaboreranno con l’Accademia: Carlo Morelli, Luciano Melchionna, Ciro Villano, Serena Stella, Luigi Russo, Manù Squillante, Gianluca Merolli, Andrea Palotto, Andrea Verzicco, Annarita Villacaro, Salvatore Perugino, Carlo Caracciolo, Luigi Nappi, Chiara Barassi e altri.

Previsti inoltre corsi di insegnamento presso il teatro Pierrot di Ponticelli, dedicati ai residenti della VI Municipalità.

Dal 6 settembre 2023 via alle prove di selezione. Per bando e info: teatroaugusteo.it