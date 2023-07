Dal 9 al 16 agosto 2023. Piazza del Plebiscito. III edizione della rassegna teatrale e musicale Restate a Napoli, diretta da Lello Arena.

Tra gli spettacoli in programma, con inizio dalle ore 19:30, otto messe in scena nate dall’esperienza del progetto C.I.O.E.(‘) – Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive, corso di formazione professionale per lo spettacolo. I cento partecipanti selezionati lo scorso febbraio concluderanno il corso mettendo in scena spettacoli con testi originali, curati da Lello Arena, ispirati agli sketch storici del trio La Smorfia.

Il programma.

Pomeriggio con inizio ore 19:30:

09 agosto. Danza. “Il mondo degli invisibili”;

10 agosto. Concerto di Giovanni Block&Masnada;

11 agosto. Rock progressivo dei Kiwi-Cave;

12 agosto. Il giovane cantautore Annibale;

13 agosto. il crooner partenopeo Walter Ricci;

14 agosto. Canzone napoletana con Carmine Lauretta;

15 agosto. Concerto del rapper Peppoh;

16 agosto. Nicola Caso in concerto.

Al crepuscolo e la sera con inizio dalle ore 21:00:

9 agosto. Nino Frassica e Los Plaggers Band. Prima dello spettacolo, ci sarà quello introduttivo dal titolo “Performers umili ma onesti” dal progetto C.I.O.E.’

10 agosto. Paolo Caiazzo con “Terroni si nasce”. In apertura, da C.I.O.E.(‘), “Rostocchi e performers”.

11 agosto. Folk-rock band Foja. Special guest Valerio Jovine. Prima, “C’era una Smorfia” da C.I.O.E.’

12 agosto. Carola Moccia in arte LA NIÑA. Special guest Clementino e Big Mama e l’opening di Altea. Introduce “CIOE’ volevo dire…”.

13 agosto. Rosalia Porcaro, accompagnata dai musicisti Paolo Del Vecchio, Ivan Del Vecchio e Luna Di Domenico. Da C.I.O.E.’, “SAN GENNA’! C’è bisogno di un teatro!”

14 agosto. Maria Nazionale e la sua band. Spettacolo introduttivo: “E gli Attori? Già ci stanno”.

15 agosto. Roberto Colella con featuring a sorpresa di Lello Arena. Introduce: “La fine del mondo in 80 accordi”.

16 agosto. Vincenzo Comunale con band. Introduce: “Se dobbiamo suonare, dateci un segno!”

Per prenotarsi: https://www.etes.it/sale/structure/list/18178/PIAZZA%20DEL%20PLEBISCITO