Ad AstraDoc, ‘La Conversione’

Prossimo appuntamento di AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale, venerdì 12 maggio al cinema Astra di Napoli, con il documentario ‘La Conversione’ di Giovanni Meola. Saranno presenti il regista, i protagonisti e il cast.

‘La Conversione’ (Italia/Francia, 2020, 90’) racconta la storia di Peppe De Vincentis, ex-galeotto oggi drammaturgo e attore, e di Vincenzo Imperatore, ex-manager bancario oggi consulente contro gli abusi delle banche. Entrambi hanno svelato i segreti dei mondi dai quali provengono.

“Il racconto oscilla continuamente tra oggi, ieri e l’altro ieri. Chi sono loro oggi, da dove sono partiti (l’altro ieri) e cosa sono stati ieri, fino al fatidico bivio che ha determinato la laica conversione a ‘U’ che è al centro del film. Stilisticamente, ho scelto di seguirli da vicino, quasi braccandoli, nei momenti in cui tornavano in luoghi importanti delle loro esistenze, dai quali mancavano da decenni, e grazie ai quali ho potuto catturare e fissare momenti di forte impatto emotivo; oppure li ho ripresi attraverso una distanza formale ed esteticamente straniante per raccontare altri momenti dei loro ieri, le loro vite di manager o carcerato”, dalle note di regia.

www.arcimovie.it