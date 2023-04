Ad AstraDoc Martone, Rosi, Rezza e Mastrella

Gli appuntamenti di AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale, dal 27 aprile fino al 26 maggio.

Giovedì 27 aprile . Evento speciale Mario Martone, realizzato in collaborazione con il progetto “Il Cinema del pensiero” di Parallelo 41. Proiezione del documentario “Lucio Amelio – Terrae Motus” (Italia, 1993 – 52’). Il film racconta la storia del gallerista che, all’indomani del terremoto del 1980, lancia un appello ai pittori e agli scultori di tutto il mondo per far realizzare un’opera che evocasse la tragedia del sisma: nasce così Terrae Motus, raccolta di tele e sculture. Introducono Anna Amelio, sorella di Lucio, e Antonio Parlati, Direttore del Centro di Produzione RAI di Napoli. Quindi, incontro speciale con Mario Martone. A seguire, “Laggiù qualcuno mi ama” (Italia, 2023 – 128’). Martone mette in luce Troisi come grande regista del nostro cinema prima ancora che come grande attore comico.

Venerdì 5 maggio . Evento speciale RezzaMastrella, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Flavia Mastrella porta “La legge” (Italia, 2022 – 78’), video lettura a più voci della Costituzione Italiana. Antonio Rezza introduce “Il Cristo in gola” (Italia, 2022 – 78’), il figlio di Dio non dice una parola ma comunica solamente attraverso urla devastanti. Interventi di Rosita Marchese, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Bruno Roberti, critico teatrale e cinematografico, Gina Annunziata, Coordinatrice della Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Francesca Saturnino, giornalista, e Roberto D’Avascio, Presidente di Arci Movie e Componente del Cda del Teatro Stabile di Napoli.

Venerdì 12 maggio “La conversione” di Giovanni Meola (Italia, 2020 – 91’), alla presenza del regista e dei protagonisti, e venerdì 19 maggio Nazareno M. Nicoletti presenta “Giù dal vivo” (Italia, 2019 – 74’).

Venerdì 26 maggio , appuntamento con Gianfranco Rosi e il suo ultimo film “In viaggio” (Italia, 2022 – 80’). Il viaggio fisico e apostolico di Papa Francesco.

“Nelle serate al Cinema Astra, ad oggi, ci sono stati venticinque ospiti, tremila spettatori e dodici anteprime assolute in città, dati assolutamente in controtendenza rispetto alla difficile situazione delle sale e che testimoniano come un lavoro di profondità possa intercettare un ampio pubblico trasversale”, così Antonio Borrelli, curatore di AstraDoc, e Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie.

www.arcimovie.it