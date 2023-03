Andrea Staid ai Dialoghi di Pistoia

Venerdì 24 marzo tornano i Dialoghi di Pistoia, sempre al teatro Bolognini. L’antropologo Andrea Staid terrà una lezione dal titolo: Cosa significa sentirsi parte della natura? Uno sguardo antropologico. Appuntamento, aperto e gratuito, pensato per le scuole secondarie di secondo grado di Pistoia e della provincia. In streaming, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dei Dialoghi.

“Negli ultimi anni l’ambiente e la crisi climatica sono tra i temi più narrati e discussi: come può contribuire l’antropologia a questo dibattito? Cosa si intende quando si parla di pluralità eco-sistemica? Risponde Andrea Staid, tentando di fornire una piccola guida utile a orientarsi tra concetti nuovi, ma soprattutto funzionale alla presa di coscienza che per cambiare il mondo da un punto di vista ecologico e sociale, per salvarci dal disastro, è necessario un modo differente di guardare e pensare alla natura”.

Sarà anche annunciata la seconda edizione del corso di scrittura creativa per studenti e insegnanti delle scuole di Pistoia e provincia, realizzato dai Dialoghi di Pistoia con la collaborazione del CFS – Centro Formazione Supereroi di Milano. Il laboratorio per ragazzi sarà tenuto da Edoardo Brugnatelli, presidente di CFS. Gli studenti saranno chiamati a comporre testi che daranno vita a un piccolo Manuale di zoologia fantastica.

Torna poi il corso per docenti delle scuole secondarie di secondo grado e per gli studenti universitari di discipline pedagogiche, dal titolo Scrivere è un superpotere: idee, tecniche e nuovi strumenti per gli insegnanti.

Il 24 marzo si apriranno le iscrizioni per diventare volontari della XIV edizione dei Dialoghi di Pistoia. Nelle prime tredici edizioni il festival ha coinvolto circa 4.300 volontari.

www.dialoghidipistoia.it