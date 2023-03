Robert Fludd, per i tipi della Stamperia del Valentino

Robert Fludd – medico, alchimista, teosofo e astrologo britannico vissuto a cavallo tra Cinquecento e Seicento – torna in libreria con due libri editi dalla Stamperia del Valentino: “De Musica Mundana – L’Armonia delle Sfere” e “Sui Numeri divini e la divina Armonia”.

Fludd nel “De Musica” riprende gli insegnamenti di Platone, di Aristotele e di Giamblico. “Le partizioni del cosmo – spiega Valentini in postfazione – si emanano e vengono riassunte in ambito magico-realizzativo con funzioni simboliche, come appunto le note musicali e l’espressione del ritmo come andamento noetico del manifestato”.

Disanima del mondo e della sua divina creazione “Sui Numeri divini e la divina Armonia”. Attraverso i numeri e le armonie, nelle sacre scritture e nel pensiero classico.

