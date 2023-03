ARPAC incontra le Università

L’Autrice è Dirigente U.O. Comunicazione e Urp – Responsabile Educazione Ambientale di ARPAC.

L’ARPAC, nell’ambito delle attività di tirocinio prevalentemente svolte nei Dipartimenti dell’Agenzia per l’acquisizione di conoscenze laboratoristiche e di campo, ha dato avvio a tirocini di comunicazione, educazione ed informazione sulla sostenibilità ambientale e l’economia circolare; tale formazione costituisce la base per la comprensione degli obiettivi ed indicatori dell’Agenda 2030 dell’ONU e, pertanto, utile e necessaria per studenti di qualsiasi Ateneo universitario.

L’U.O Comunicazione ed URP dell’Agenzia ha avviato percorsi e programmi legati ai suindicati temi attraverso l’espletamento del progetto di tirocinio “la comunicazione per la sostenibilità”, che vede coinvolti studenti del corso di studio in “green economy” dell’Università Suor Orsola Benincasa e studenti di Ingegneria Ambientale ed Energetica dell’Università Vanvitelli.

Tale progetto ha lo scopo non solo di poter formare gli studenti, ma di creare una vera e propria rete di “educatori”, in grado di trasmettere i valori ricevuti alle nuove generazioni; l’educazione assume, pertanto, un ruolo da protagonista come strumento di trasformazione e transizione.

La “comunicazione per la sostenibilità” è un progetto che prevede azioni di educazione civica trasversale, cioè la formazione sui principi fondamentali della costituzione italiana, in particolare sull’ art 9 (principio della tutela ambientale), sul concetto di sostenibilità ed economia circolare, nonché sull’agenda 2030 dell’ONU.

Educare alla sostenibilità significa poter creare un percorso che riguardi non solo la formazione da un punto di vista teorico, ma creare un percorso che acquisisca consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del benessere umano e alla protezione dell’ambiente e che possa soddisfare sia le generazioni attuali che quelle future.

Obiettivo di tale forma di sensibilizzazione significa poter diffondere e promuovere un sistema di conoscenza che sia in grado non solo di rendere più sensibili le persone ai valori ma anche ai comportamenti necessari per poter migliorare l’ambiente e di dare un giusto peso alle azioni che si svolgono quotidianamente. L’ U.O Comunicazione ed URP, per raggiungere i predetti obiettivi ha elaborato uno strumento semplice ma estremamente pratico, un “diario di bordo” contenente i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 in cui il tirocinante potrà descrivere le azioni che compie quotidianamente, azioni tese a migliorare la qualità della vita sotto il profilo sociale, economico ed ambientale.

Gli studenti universitari hanno scelto il progetto “comunicazione per la sostenibilità” poiché ritengono che una buona preparazione sull’ educazione civica trasversale sia un punto di partenza necessaria e fondamentale per la comprensione di nuovi modelli di vita.

Le foto si riferiscono al tirocinio tenutosi presso il termovalorizzatore di Acerra.