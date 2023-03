BachDay al Conservatorio “Sala” di Benevento

Doppio appuntamento a Benevento con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”. In occasione del 338° anniversario dalla nascita di Johann Sebastian Bach, domani martedì 21 marzo gruppi strumentali, solisti, docenti e studenti ne eseguiranno le musiche per il BachDay. Poi, sabato e domenica 25 e 26 marzo, in occasione delle Giornate FAI di primavera, il Conservatorio suonerà nei luoghi più suggestivi della città.

Domani in sala studenti dell’IIS “Palmieri Rampone Polo” di Benevento (la cui collaborazione è stata preziosa per l’ideazione dei materiali di comunicazione dell’evento e per la realizzazione dei costumi che richiamano il tempo in cui è vissuto Bach), dei licei “Guacci” di Benevento, “Lombardi” di Airola (Bn), “Moscati” di Sant’Antimo (Na) e degli istituti “Pascoli” di Benevento e “Laurenza” di Teano (CE).

Quanto alle Giornate FAI di primavera: sabato 25 marzo a S. Teresa, poi nel Cortile dell’Università, infine alla Chiesa SS. Annunziata; da qui si riparte domenica 26 marzo, poi passare a S. Teresa, la chiusura in Duomo con brani eseguiti dalla raccolta dei “18 Corali di Lipsia”.

Quest’ultimo evento si inserisce nel filone della Festa europea della musica che il Conservatorio di Benevento dal 2019 tiene ogni anno in città, sospeso soltanto per gli eventi legati alla pandemia ed oggi riproposto.