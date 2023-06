Bluexperience sul lungomare di Napoli

Bluexperience, il Salone Nazionale della Mobilità Sostenibile, si terrà dal 9 all’11 giugno sul Lungomare Caracciolo. Al centro, il tema della mobilità sostenibile. Workshop, dibattiti e approfondimenti sull’impatto positivo della mobilità sostenibile: automotive, mobilità leggera, motociclo, infrastrutture con le soluzioni di ricarica, energia, trasporto pubblico e privato. Si parte il 9 giugno a Villa Pignatelli con il convegno dal titolo: “Politiche e tecnologie per una mobilità sostenibile: sfide e soluzioni per la decarbonizzazione dei trasporti.

“Napoli deve essere una città che aspira a grandi pedonalizzazioni, – ha detto l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza – molte ZTL, e lo può fare solo quando i trasporti rapidi di massa (le metropolitane) e poi tutto il contorno di micro-hub di mobilità sostenibile raggiungeranno livelli di elevata affidabilità. Ci stiamo lavorando, anche se c’è tanto lavoro ancora da fare…”

Come non essere d’accordo. Anche se avere qualche indicazione sui tempi prevedibili aiuterebbe a sopportare la ormai ultradecennale attesa. Ci basterebbe anche raggiungere un’affidabilità solo sufficiente. Anche solo avere qualche bus in più, qualche ingorgo in meno e, se non è chiedere troppo, le funicolari tutte funzionanti.