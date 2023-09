Bologna, Festival Manu Scribere

La seconda edizione del Festival Manu Scribere, il primo festival italiano sulla Scrittura a Mano, si terrà a Bologna in Sala Borsa sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre. Una edizione dedicata ai giovani. 14 incontri sull’importanza dello scrivere a mano. Il Festival è organizzato da AGI, Associazione Grafologica Italiana in collaborazione con l’Istituto Internazionale G. Moretti di Urbino e la Campagna per il Diritto di scrivere a mano.

«Questa edizione del festival mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di educare fin da picco- li alla scrittura a mano e della necessità di tutelare la scrittura come patrimonio immateriale dell’u- manità – dichiara Guglielmo Incerti Caselli, presidente dell’Associazione Grafologica Italiana. Può certamente apparire paradossale, quasi provocatorio, portare in piazza la scrittura a mano in un momento storico in cui sembra destinata a tramontare. Eppure mai come in questi ultimi anni se ne parla e se ne stanno riscoprendo i benefici in ambiti di studio anche molto distanti fra loro. AGI vuole difendere il valore della scrittura a mano come grande e insostituibile patrimonio dell’uomo, che trova nella scrittura la sua vera espressione unica e inimitabile».

L’ADOLESCENZA E IL SUO MONDO

Marco Aime, Antropologia della scrittura. Carla Salmaso, L’adolescente da nutrire. Cristina Portolano, Dal segno al disegno. Annalisa Strada, sull’importanza della scrittura a mano nella scuola italiana.

UNIVERSO GIOVANI

Carlo Nofri, Riconoscimento Unesco della Scrittura Manuale come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Gep Caserta, Dalla carta al muro. Gilda Malakian, L’estetica del permanente. Otto Gabos, La Scrittura disegnata. Antonello Pizzi, Modelli grafici giovanili nel mondo.

MONDO BAMBINO

Fermino Giacometti, Alcune riflessioni tratte dallo studio di scritture di bambini. Barbara Di Giusto, Disgrafia: da problema a opportunità. Rossella Certini, Scritture manuali: dalla multiculturalità all’inclusione culturale. Iride Conficoni e Annarita Di Buono, La realtà infantile fra normalità e patologia.

Il festival si concluderà con la conferenza di Patrizio Bianchi su Educazione, emozione e creatività nello sviluppo individuale e sociale.