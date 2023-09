Campania Libri Festival 2023

La seconda edizione del Campania Libri Festival della lettura e dell’ascolto, in programma dal 5 all’8 ottobre 2023, è dedicata ad Italo Calvino – in occasione del centenario della sua nascita – e alla sua dottrina della leggerezza Leggerezza della pensosità, come l’autore la definì nelle Lezioni Americane. La manifestazione, sorprendentemente, per quello che noi supponiamo dei gusti e dell’uso del tempo libero dei giovani e meno giovani, attira un numero incredibile di visitatori, curiosi, appassionati. Si svolgerà nei cortili del Palazzo Reale, in cui verranno allestiti gli stand delle case editrici. Momenti significativi saranno gli incontri con gli autori a cui saranno associati nomi e concetti contenuti nelle Lezioni Americane. È tempo di librarti è lo slogan del festival: in esso si racchiude perfettamente il senso dell’iniziativa. Attraverso il libro e quello che esso rappresenta possiamo elevarci sopra le miserie umane, guardare da un’altra prospettiva tutto il male che ci circonda, con una leggerezza che non vuol dire disaffezione o disattenzione ma appunto leggerezza della pensosità.

La manifestazione, curata da Massimo Adinolfi, è articolata in quattro aree tematiche (Le parole, le storie, i silenzi; Nel cuore del presente; Di là dal mare e lontano; Altre frequenze). Ognuna caratterizzata da un diverso colore (rispettivamente il verde, il giallo, il blu e il rosso), per semplificare i percorsi ai visitatori. Presenti le principali case editrici italiane che si mettono in vetrina e stabiliscono un legame forte, che supera i confini della Campania e dell’Italia, con le altre principali manifestazioni del genere. Non a caso sarà presente Juergen Boos, presidente e Ceo della Fiera del Libro di Francoforte, la più prestigiosa manifestazione letteraria del mondo, che vedrà l’Italia come ospite d’onore nel 2024. Tra gli autori sono attesi al Campania Libri Festival molti nomi di prestigio del panorama editoriale italiano e straniero, senza contare la presenza di registi e attori ben noti al grande pubblico. Un’intera sezione del festival sarà dedicata alla poesia, un ciclo di appuntamenti al confronto tra parola e immagine nel mondo dell’audiovisivo mentre alla figura di Gianni Vattimo sarà riservato un ricordo a cura del prof. Maurizio Ferraris.

Cosa direbbe Italo Calvino, chiamato in causa in questa iniziativa ed in tante altre che non hanno il solo scopo di commemorare ma di ritrovare e far conoscere alle giovani generazioni il genio ironico dell’autore di tanti testi imperdibili? Egli, nella prima conferenza delle Lezioni americane, appunto la leggerezza, afferma: se il dovere di rappresentare il nostro tempo era l’imperativo categorico d’ogni giovane scrittore ora devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica. Le immagini di leggerezza che io cerco non devono lasciarsi dissolvere come sogni dalla realtà del presente e del futuro.

Leggerezza pensosa, dunque, o leggerezza della pensosità è il segreto della letteratura, della grande letteratura che supera la pietrificazione del mondo perché nelle fresche arie dell’invenzione crescano nuovi germogli di lettura ed interpretazione del nostro triste ed incomprensibile tempo. Del resto, il sottotitolo delle Lezioni americane è Sei proposte per il prossimo millennio: la mia fiducia nel futuro della letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare coi suoi mezzi specifici. E dunque libriamoci alla ricerca di salvezza e comprensione.

https://campanialibrifestival.it/