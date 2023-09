BergamoScienza 2023

Dal 29 settembre al 15 ottobre la XXI edizione di BergamoScienza, festival di divulgazione scientifica. Diciassette giornate di conferenze, laboratori, spettacoli e tour virtuali.

Si comincia con l’esposizione sVALVoLATI. La chirurgia del cuore, un viaggio nel tempo. “Un viaggio interattivo nel passato e nel futuro della cardiochirurgia che celebra Bergamo e Brescia, Capitale Italiana della Cultura 2023, come centri di eccellenza nell’evoluzione delle terapie del cuore non invasive”. Aperta fino al 22 dicembre.

Tra i relatori di questa edizione due Premi Nobel: Kip Thorne, Nobel per la Fisica 2017 per l’osservazione delle onde gravitazionali, terrà la conferenza La mia storia d’amore con il lato distorto dell’Universo e Serge Haroche, Nobel per la Fisica 2012 per le sue ricerche sperimentali sulla misurazione e sulla manipolazione di singoli sistemi atomici, sarà protagonista della 11th Rita Levi Montalcini Lecture dal titolo La scienza della luce, da Galileo alla fisica quantistica.

Le nuove frontiere dello spazio . Avi Loeb, del Dipartimento di Astronomia di Harvard; Luca Parmitano, astronauta; Pietro Faccioli, Università di Milano Bicocca; Simonetta di Pippo, direttrice dello Space Economy Evolution Lab (SEE Lab) di SDA Bocconi; Camilla Colombo, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano; Stefano Bianchi, dell’ESA; Adele La Rana, storica della fisica; Monique Bossi e Marco Pallavicini, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Un pianeta da salvaguardare: ambiente, clima e sostenibilità . La giornalista Sara Moraca e la climatologa Elisa Palazzi; Chris Bowler, neo presidente della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli; il naturalista Alfonso Lucifredi; Marco Armiero, dell’Istituto di Storia della Scienza dell’Università Autonoma di Barcellona; Anna Rita Odorizzi, Daniele Paradiso e Alessandro Beretta, di StMicroelectronics; il paleontologo Cristiano Del Sasso; Paola Bonfante, Università di Torino, e il filosofo della scienza spagnolo Paco Calvo; Gabriele Rinaldi, direttore dell’Orto Botanico di Bergamo, la geologa Grazia Signori e Giovanni Carlo Federico Villa dell’Università degli Studi di Bergamo.

Salute e medicina . Roberta Fulci, autrice scientifica e conduttrice radiofonica, e Agnese Collino, supervisore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi; Guido Ferretti, dell’Università degli studi di Brescia, Simona Mrakic-Sposta, dell’Università Telematica San Raffaele di Roma e Lorenza Pratali, della Società Italiana di Medicina di Montagna; Luigi Naldini e Alessandro Aiuti, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica, e Francesca Pasinelli, direttore Generale di Fondazione Telethon; Giulia Veronesi, direttrice del programma di Chirurgia Robotica Toracica presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele, e Silvia Deandrea, specializzata in screening oncologici; i ricercatori AIRC Alessandra Gennari e Claudio Vernieri; Anna Falanga, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Sara Gamba e Patricia Rosas-Gomez, ricercatrici di Fondazione ARTET e Franco Piovella della Fondazione I.R.C.C.S. Istituti Clinici Scientifici Maugeri; Francesco Pavani, dell’Università degli Studi di Trento; Tiziano Gamba, del Comitato Scientifico Avis Nazionale, e Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

Scienza, tecnologia e attualità . Stephen Fleming, direttore del MetaLab Lab allo University College di Londra; Elena Cuoco, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Maria Francesca Murru e Antonio Ferramosca, dell’Università degli Studi di Bergamo, Federica Agosta e Antonio Esposito dell’Università Vita Salute San Raffaele, e Michela Bozzetto, dell’Istituto Mario Negri; Guido e Gianluca Meardi, fondatori di V-Nova; Marco Pizzoni, fondatore Way Experience e il regista Alessandro Crecolici; Benedetta Colombo, operatrice culturale e storica dell’arte, Simone Iovenitti e Willy Guasti, dell’Associazione BergamoScienza, Andrea Plazzi, matematico e traduttore, lo scienziato ambientale Mattia Teruzzi e Dario Grillotti, della Scuola Internazionale di Comics; il divulgatore scientifico Danilo Gasca; Luca Perri, del comitato scientifico di BergamoScienza; Emanuele Menietti, giornalista de Il Post, Roberta Fulci, conduttrice radiofonica e Ilaria Zanardi, ricercatrice del CNR; il Phd Day 2023, nel corso del quale 47, tra ragazzi e ragazze, riceveranno il titolo di Dottore di ricerca; Start Cup Bergamo 2023, progetto di formazione imprenditoriale ad alto contenuto innovativo dell’Università degli studi di Bergamo.

Musica . Nella Basilica di Santa Maria Maggiore, Pastorals di Valentin Silvestrov, eseguita dalla violinista Hanna Weinmeister, dalla violoncellista Anja Lechner e dalla pianista Anna Gourari.

