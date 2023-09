Concluso il XX Festival della Mente a Sarzana

Si è chiuso ieri a Sarzana il XX Festival della Mente, primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee, diretto da Benedetta Marietti. Tre giornate tutto esaurito sul tema della meraviglia: 58 appuntamenti (32 per adulti, compresi 2 bis, e 26 per bambini e ragazzi) preceduti dagli interventi artistici e di spettacolo della rassegna off parallelaMente.

Ci si rivede nel centro storico di Sarzana per la XXI edizione dal 30 agosto al 1° settembre 2024.

https://www.festivaldellamente.it/