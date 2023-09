I vincitori del Premio Fabula 2023

Il Premio Fabula 2023 è terminato sabato, con Giancarlo Giannini, in una gremita Piazza del Popolo a Bellizzi. «L’anno prossimo torno», ha detto Giannini. Ma diamo un’occhiata ai vincitori.

Per la categoria “favole”, ha vinto Alessandro Tiano con “Il cavalluccio e il ciuccio”. Motivazione: «La struttura della favola, evidenzia uno snodo narrativo edificante: la negazione di ogni pregiudizio per vivere in pace e nella condivisione del bene comune». Alessandro è di Bellizzi, ha partecipato al Festival per la prima volta, deve fare la seconda media.

Per la categoria “affabulatori”, ha vinto Elisa Di Carlo con “Pelle di serpente”. Motivazione: «Il racconto, ambientato a Calitri, vuole evidenziare che bisogna saper apprezzare e valorizzare quello che si ha pur non rinunciando ai propri sogni e a nuovi orizzonti». Elisa è di Bellizzi, ha partecipato al Festival per la seconda volta, deve fare la seconda media.

Per la categoria affabulatori, menzione di merito a: Angelo Ferrara con “Il vero eroe”, Carmine Moscatelli con “La lepre”, Mariapaola Lamberti con “La bellezza non si vede con gli occhi”, Giuseppe Castiglia con “Umberto nel mondo dei sogni”, Ilaria Romaniello con “L’apparenza inganna”, Italia Bisogni con “Sei importante”, Luisa Terralavoro con “Siamo la nostra scoperta più grande”, Caterina Montella con “La filastrocca”, Mia Landi con “La favola di city baby”, Giorgia Rosa con “La piccola volpe insegna”.

