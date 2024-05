Cuneo Montagna Festival, ANIMALPINA

Da martedì 14 a domenica 19 maggio, Cuneo Montagna Festival: sei giorni di incontri, presentazioni, spettacoli, passeggiate e molto altro, dal titolo Animalpina.

“Siamo davvero orgogliosi della qualità del cartellone che siamo riusciti a costruire anche quest’anno. Avremo tutti gli ingredienti che sono propri di un appuntamento dedicato alla montagna – afferma Silvia Bongiovanni, Direttrice Artistica del Cuneo Montagna Festival. – Una citazione speciale però vorrei farla per lo spazio dedicato a “La nuova montagna”. Per tutto il fine settimana Cuneo si animerà di voci, colori, storie che arrivano dalle nostre valli. Se è vero che le terre alte vivono un momento di transizione è anche vero che sono tante le esperienze di singole persone o di comunità che stanno costruendo modi nuovi di vivere e abitare la montagna. Ne “La nuova montagna” che stazionerà nelle vie del centro, anche chi vive in città, potrà finalmente conoscerle e farle proprie”.

Programma completo su: https://www.festivaldellamontagna.it/

Tra i tantissimi eventi a noi piace sottolineare quello di mercoledì 15. Un incontro aperto alle scuole e a tutti i cittadini dedicato alle trasformazioni della montagna. “Siccità e alluvioni, neve scarsa e sempre meno stelle in cielo, escursionisti sempre più esigenti a zonzo dovunque e in ogni stagione: la montagna sta cambiando, anzi è già cambiata. Gli ecosistemi alpini scricchiolano indeboliti dal clima in mutamento e dalla nostra presenza sempre più massiccia e impattante. Rendersi conto di cosa sta succedendo a monte e di che cosa ci aspetta nell’immediato futuro anche a valle è la chiave per poter prendere oggi delle decisioni determinanti per le terre alte di domani. Cinque divulgatori eccezionali hanno accettato la sfida di riassumere in brevi interventi cinque sguardi sulla montagna: insieme a loro, proveremo a raccontare e a interpretare il cambiamento”.