El ingenioso Don Quijote, a Venezia la mostra di Ciro Palumbo

El ingenioso Don Quijote. Questo il titolo della mostra di Ciro Palumbo che si terrà a Venezia, inserita nel circuito della Biennale 2023, dal 3 al 30 settembre negli spazi espositivi della Fondazione Giorgio e Armanda Marchesani. Dipinti, sculture e disegni ispirati al capolavoro di Miguel Cervantes. 46 lavori tra dipinti e carte e 4 sculture.

Oltre al percorso espositivo, il catalogo El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha nella lettura poetica di un artista in bilico tra terra e infinito, di Anna Caterina Bellati, e lo spettacolo teatrale Io, Don Chisciotte (storia quasi eterna di un cavaliere errante), di Anna Marchitelli (in scena il 2 settembre, durante l’inaugurazione).

«Don Chisciotte, così come gli altri personaggi che hanno abitato i precedenti cicli pittorici, da Dante ad Ulisse all’Homo Viator, sono dei messaggeri – dichiara Palumbo – in quanto portatori di temi importanti, mettono puntualmente in discussione la mia arte e le mie visioni. Con Don Chisciotte, poi, che ho dipinto in mondo non stereotipato, piuttosto ne ho rappresentato tutte le fasi esistenziali, ho in comune la propensione alla visionarietà, all’onirico».