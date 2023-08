Premio Pavese 2023 a Santo Stefano Belbo

Santo Stefano Belbo (CN) ospiterà la XXIII edizione del Pavese Festival, da martedì 5 a domenica 10 settembre e poi ancora venerdì 15 e sabato 16 settembre, quest’anno per la prima volta unito al Premio Pavese per celebrare Cesare Pavese nel suo paese natale. Ma sarà New York a chiudere la manifestazione mercoledì 27 settembre con un evento speciale. A seguire, un fitto programma di appuntamenti off dall’estate fino all’autunno.

L’immagine guida del Pavese Festival 2023 è: Tra noi non occorrono parole, ispirata al racconto Il campo di granturco. «Il protagonista del racconto sta in silenzio, ricorda di essere stato in silenzio in un momento imprecisato nel tempo, di fronte al campo, alla collina, al cielo infinito. – spiega Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese – In quel silenzio si è manifestato il Mito, l’unione dell’uomo con la Natura, il dialogo della mortalità con l’immortalità, del dio con il titano. “Tra noi non occorrono parole” ricorda che la sacralità di un incontro con la propria interiorità è da ricercare nel dialogo con il mondo naturale, con lo spazio mitico del paesaggio che da esteriore diventa interiore. Il Pavese Festival 2023 vuole così essere un invito a riattivare un dialogo intimo e fuori dal tempo con il nostro io. E a farlo ricercando nella nostra memoria il momento iniziatico in cui abbiamo incontrato il nostro campo di granoturco, quel dio che per il protagonista del racconto è stata un’epifania, un fatto sacro nel percorso di crescita e formazione dell’uomo.»

Giovedì 7, Claudio Baglioni ritirerà il Premio Pavese Musica e sarà presentata la candidatura di Alba Bra Langhe e Roero a Capitale Italiana della Cultura 2026.

Venerdì 8, Era sempre festa. Il linguaggio del podcast per raccontare i personaggi di cinque romanzi pavesiani. Neri Marcorè, host del progetto e uno dei narratori, ne proporrà una versione speciale per il palcoscenico.

Sabato 9, concerto soul jazz di Mario Biondi per una tappa del suo Crooning Soon Tour.

Giovedì 7, nella chiesa sconsacrata dei SS. Giacomo e Cristoforo, verranno esposti i materiali pavesiani – editi e inediti dei fondi Molina e Vaudagna – in dialogo con le prime edizioni delle opere di Calvino.

L’edizione 2023 del festival verrà presentata ufficialmente a Torino (lunedì 4 settembre alla libreria laFeltrinelli) e a Cuneo (mercoledì 6 settembre nella sede di Confindustria).

Per il programma completo: www.fondazionecesarepavese.it