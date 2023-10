Sabato 18 novembre Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà: olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia. Più di 11.000 supermercati in tutta Italia, oltre 140.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione. Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a quasi 7.600 organizzazioni territoriali – mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc. – che sostengono circa 1.700.000 persone.

“La Colletta Alimentare è un gesto semplice, a testimonianza che la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile e vincono l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie. – afferma Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus – Facciamo un appello affinché la partecipazione sia tanta e si possa dare insieme un aiuto concreto a chi è in difficoltà”.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.

www.colletta.bancoalimentare.it