La Notte dei Filosofi, Storie di Rivoluzioni

L’edizione 2023 della Notte dei Filosofi, dal titolo “Storie di Rivoluzioni”, comincia con Simona Marino e La rivoluzione Femminista, prosegue con Giuseppe Ferraro e La rivoluzione della Conoscenza, continua con Luca Signorini e La rivoluzione Musicale, passa per La rivoluzione Marxista di Giso Amedola e si conclude con La rivoluzione Digitale e I.A. di Francesco Fontanella.

Cinque laboratori per le scuole dal 23 al 27 ottobre. “Un viaggio che non vuole tracciare confini ma invita ad attraversarli, indagando sul significato di rivoluzione partendo dall’etimologia, ri-voluzionare, ri-volgere, tornare indietro per cominciare daccapo”.

Giornata conclusiva, a San Domenico Maggiore, il 28 ottobre 2023 con la restituzione dei laboratori e la partecipazione di Fausto Bertinotti.