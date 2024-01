I nuovi templi di Paestum, articolo pubblicato il 17 gennaio 2024.

Il direttore generale dei Musei, prof. Massimo Osanna, mi precisa che lo scavo del tempio del V secolo fu avviato da Zuchtriegel, e Osanna, che ebbe la reggenza dopo il trasferimento di Zuchtriegel a Pompei, dovette interrompere la ricerca perché lo scavo si trova in parte in proprietà privata e bisognava attendere l’occupazione. Il completamento della messa in luce si deve dunque all’attuale direttrice T. D’Angelo.