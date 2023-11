Il fungo Reishi arriva in Occidente: cos’è e perchè fa bene

PUBBLIREDAZIONALE

Fare un’attenta selezione degli alimenti che si portano in tavola resta la strada più giusta da seguire, non solo per pasti e spuntini di gusto ma anche per dare all’organismo il giusto apporto di nutrienti di cui ha bisogno per restare in salute. In questi casi è sempre bene preferire alimenti di qualità, prodotti in modo biologico che abbiamo un livello di “alterazione” quasi nullo, solo così le loro proprietà possono rimanere intatte e fare bene all’organismo.

Oggi il paniere dei cibi a cui si può attingere si è allargato sensibilmente perché gli orizzonti tipicamente occidentali si sono aperti accogliendo degli alimenti naturali e benefici che prima non erano contemplati. Tra questi rientra il fungo Reishi, che oggi si trova in vendita su CiboCrudo. Si tratta di un alimento che ha delle proprietà uniche, un superfood consumato da millenni in Giappone e Cina, soprannominato “il re dei funghi”. Il suo nome giapponese è Ganoderma Lucidum o Lingzhi e proprio in Oriente viene associato alla longevità.

La medicina tradizionale cinese vanta una lunga tradizione nell’uso del Reishi e di recente anche la moderna ricerca scientifica ha confermato i benefici di questo fungo curativo. Questo lo ha reso decisamente più “famoso” anche nel mondo occidentale facendolo diventare un nuovo protagonista dell’alimentazione funzionale.

Per regalare all’organismo tutte le proprietà che il fungo ha, è necessario scegliere il migliore che si trova in commercio, quello in polvere biologico certificato che proviene dalla Cina, proprio come quello di CiboCrudo. Il Reishi non subisce alcun trattamento termico, ma dopo essere stato raccolto e selezionato con cura, viene essiccato delicatamente a basse temperature e poi ridotto in finissima polvere. Si tratta di una lavorazione lenta e svolta con tecniche che non alterano il contenuto nutritivo di questo alimento.

In questo modo la polvere del fungo è pura, 100% integrale, naturalmente priva di glutine, senza additivi, coloranti, né zuccheri aggiunti. Ma perché scegliere il Reishi? È ricco di beta-glucani, antiossidanti, aminoacidi, vitamine del gruppo B e vitamina D, può avere proprietà immunomodulanti e ridurre la depressione e la stanchezza. Inoltre, può contribuire a ridurre la glicemia, aumentare il colesterolo HDL (colesterolo buono) e a diminuire i livelli di trigliceridi.

Sulle controindicazioni gli studi scientifici hanno bisogno ancora di tempo per comprendere con precisione se ce ne siano oppure no. Ecco allora che per chi vuole assumerlo è consigliabile consultare il proprio medico.