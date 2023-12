“Pino Daniele – Tra note, emozioni e passioni”, a Benevento

La musica di Pino Daniele nelle scuole di Benevento e provincia a cura dell’Accademia di Santa Sofia. Il progetto è intitolato: “Pino Daniele – Tra note, emozioni e passioni”. Un percorso laboratoriale che sta coinvolgendo studentesse e studenti con incontri propedeutici, lezioni-concerto e sessioni di preselezione “al fine di spingere i giovani ad affrontare una serie di problematiche umane e sociali di grande attualità, attraverso l’arte, la musica e i testi, analizzabili da vari aspetti e utilizzando i linguaggi delle diverse discipline”. Esperienze formative partecipate nel settore autoriale, musicale e teatrale. I selezionati potranno sostenere una vera audizione per poter partecipare allo Spettacolo finale, inserito nel cartellone della Stagione Artistica 2023/2024 dell’Accademia di Santa Sofia, insieme ad artisti professionisti.

La prima fase, che durerà fino a febbraio 2024, si svolgerà nelle scuole con incontri in cui esperti e insegnanti racconteranno il progetto agli studenti. Poi si terrà uno spettacolo in forma di lezione/concerto tenuta dall’Umberto Aucone Trio con testi e narrazione curati dall’attrice Monica Carbini. Quindi la preselezione per l’audizione finale. Nell’ultima fase, in primavera inoltrata, si lavorerà allo Spettacolo finale che si terrà in un Teatro di Benevento per poi essere inserito, per il 30 maggio 2024, nel Cartellone dell’Accademia di Santa Sofia.