In Norvegia, tra fiordi, natura e alla ricerca delle chiese nere “stavkirker”

Hai mai sentito parlare delle stavkirker? Sono antiche chiese medievali costruite interamente in legno, dal colore scuro, che si trovano in diverse località della Norvegia e dell’Inghilterra. Oggi di queste antiche e affascinanti costruzioni ne sono rimaste solo 28 esemplari, di cui alcune dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La loro origine è legata al cristianesimo quando, intorno al IX secolo, in un Paese dominato dal paganesimo dei Vichinghi, i sovrani norvegesi cercarono di aprirsi a questa nuova religione. A rendere uniche queste strutture le architetture particolari, in cui l’arte bizantina, europea e romanica si fondono. Le sommità, poi, sono dominate da creature fantastiche, come i draghi per esempio, per proteggerle dai nemici. La più famosa? Quella di Borgund, a Lærdal, nella Norvegia dei fiordi. Altri esemplari, ricostruiti nel tempo, sono a Bergen e Oslo (in questo caso si tratta di una chiesa originale spostata nel Museo Folkloristico Norvegese). Questa può essere una scusa perfetta per programmare un viaggio alla scoperta delle bellezze norvegesi, non trovi? Ma perché la vacanza sia perfetta è meglio sempre affidarsi a una travel company online come Tramundi che ha tante proposte adatte alle esigenze delle varie tipologie dei traveller. In questo modo, il tuo viaggio in Norvegia sarà originale e memorabile, anche se decidi di partire in solitaria, o meglio con un gruppo di appassionati globetrotter come te. Una vacanza nella terra dei fiordi è l’ideale per scoprire luoghi magici e lasciarsi conquistare dalla potenza della natura. Lungo il tuo percorso, sia a piedi e che in barca, incontrerai splendide destinazioni come Geirangerfjord, noto per le montagne che si tuffano nelle acque del fiordo e Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia. Vuoi andare alla ricerca di fenomeni particolari? In questo caso, puoi metterti in viaggio verso Capo Nord, anche noto per essere il punto più a nord d’Europa, raggiungere Tromso, il posto perfetto per ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale e, in estate (da maggio a luglio), assistere al sole di mezzanotte, in cui le giornate sono talmente lunghe che il sole non scende mai dietro l’orizzonte. Un luogo perfetto anche per conoscere le popolazioni locali, come i sami, prima di esplorare le città norvegesi più moderne come Oslo e Bergen. La prima da ammirare nei suoi luoghi verdi, nelle architetture e nei musei (come quello dedicato alle navi vichinghe), la seconda nota per le sue case colorate in legno costruite sul molo, i vivaci quartieri, i musei e una delle chiese stavkirker più note.

