La BB OrKestra dal Sannio alla conquista della Cina

La BB OrKestra, diretta da Umberto Aucone, dal Sannio vola in Cina. 27 musicisti e 6 voci in una tournée che partendo dal Grand Theatre dello Shanxy attraverserà tutta la Cina dal 13 aprile al 3 giugno.

“Questa tournée– spiega il direttore Aucone – è un’opportunità straordinaria per condividere la nostra musica con il pubblico cinese. Siamo entusiasti di esplorare nuove culture e di connetterci attraverso la potenza universale della musica”.

Titolo del concerto: “Tonight Movies!”. Dallo Swing al Pop Internazionale: “Cotton Club Stomp” e “Take The A Train” di Duke Ellington; “C’era una volta in America” di Ennio Morricone; “I Love You China”…

Legni: Giuseppe Giroffi. Clarinetto e Flauto: Grazia Fragalà. Sassofoni: Giovanni Battista Gambardella, Armando Dello Iacovo, Giuseppe Capriello, Lorenzo Esposito ed Emanuele Pontoni. Trombe: Claudio De Bellis, Vincenzo Riccio, Francesco Pesaturo e Aniello De Sena. Tromboni: Antonio Di Somma, Ciro Amore, Davide Musella e Cosimo Miacola. Sezione Ritmica: Andrea Marcocci. Chitarra Elettrica: Matteo Mafrici. Pianoforte: Giovanni Crescenzi. Basso Elettrico e Batteria: Giuseppe Amodio. Cantanti: Veronica Perseo, Alessia Tortora, Maura Minicozzi, Alessio Mancuso, Lorenzo Castellucci e Valerio Monaco.