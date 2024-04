Torino, “Le parole della salute circolare” con Ilaria Capua

Giornata della Terra Torino 2024. “Le parole della salute circolare”, terzo appuntamento dello spettacolo con la scienziata Ilaria Capua al Teatro Romano di Torino il 20 aprile. Una lettura scenica tratta dall’omonimo libro (Aboca edizioni) per portare attenzione sul rapporto tra la salute del pianeta e quella dei suoi abitanti. Capua, assieme al cantante e attore Lodo Guenzi, racconterà le storie di uomini e donne che hanno cambiato la scienza e la nostra visione del mondo.

“È chiaro che stiamo attraversando un momento molto complicato, dove la salute dell’uomo ma anche quella degli altri animali, delle piante e dell’ambiente è profondamente in crisi. – afferma Ilaria Capua – La salute è il risultato di un delicato equilibrio di cui tutti noi facciamo parte. Tutto è collegato alla natura ed è proprio adesso il momento di guardare le cose in maniera diversa, circolare. Sono molto lieta di portare questo nuovo modo di pensare alla salute al Teatro Romano di Torino”.

Ilaria Capua, che noi tutti abbiamo conosciuto televisivamente all’epoca del Covid, è rientrata stabilmente in Italia dopo aver diretto per alcuni anni il centro di eccellenza “One Health” dell’Università della Florida. E’ Senior Fellow of Global Health presso la sede Europea della Johns Hopkins University SAIS. Ha diretto laboratori di ricerca italiani e internazionali e ha sviluppato il concetto di Salute Circolare. È membro della European Academy of Sciences, autrice di libri per adulti e bambini, editorialista del Corriere della Sera.