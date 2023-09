La Jolly Oro entra nella flotta della Ignazio Messina

Dopo la “Jolly Argento”, entrata nella flotta il mese scorso, il gruppo genovese Ignazio Messina & C. ha acquisito come da programma anche la gemella portacontainer “Jolly Oro”. 4600 TEU, lunga 264.32 metri, larga 32,20, costruita dal cantiere coreano Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Presa in consegna nel porto di Singapore, da dove proseguirà per i porti cinesi di Xiamen e Guangzhou per imbarcare container acquistati dal gruppo, ha un equipaggio composto da 14 italiani, 5 comunitari e 4 extra Ue. Come la gemella “Jolly Argento”, anche la “Jolly Oro” opererà sulla linea ESA (East South Africa).