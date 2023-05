La UE approva il sostegno italiano all’intermodalità marittima

La Commissione europea ha approvato l’altro giorno lo schema di supporto italiano all’intermodalità gomma-mare, con lo scopo di “promuovere il trasporto intermodale al fine di spostare il traffico merci dalla strada, riducendo in questo modo l’impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico stradale e decongestionando le infrastrutture stradali; ciò in linea con gli obbiettivi fissati dalla Strategia dell’UE per la mobilità sostenibile e intelligente e del Green Deal europeo”.

Grande soddisfazione è stata espressa da Assarmatori, che ha fornito il suo contributo tecnico nell’ambito della procedura negoziale tra la Direzione Generale per le Politiche Integrate di Mobilità Sostenibile, la Logistica e l’Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la DG COMP della Commissione europea.

Adesso si tratta di riuscire a spendere le risorse al più presto. Parliamo di 125 milioni di euro che consentirebbero di rilanciare ulteriormente i servizi delle Autostrade del Mare. “…una misura importante soprattutto in un momento come quello attuale caratterizzato da una forte spinta inflazionistica che sta erodendo il potere di acquisto delle famiglie”, come sostiene il Presidente di Assarmatori, Stefano Messina.